Постаревшие Кайл, Стэн, Картман и Кенни: тизер «Постковидного» эпизода «Южного Парка»
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Paramount Plus показала первый тизер «Постковидного» специального (эксклюзивного) эпизода «Южного Парка». В нём постаревший Кайл звонит Стэну и напоминает ему об обещании «быть вместе во время очень страшных событий».
Что случилось с детьми, пережившими пандемию? Стэн, Кайл, Картман и Кенни выжили, но уже никогда не будут прежними.
Выход «Постковидного» эпизода состоится уже 25 ноября на Paramount+. По словам создателей сериала, его длительность превысит час. Он станет продолжением других спецвыпусков — «Пандемического» и «Вакцинного». Премьера следующего эпизода состоится уже в декабре, однако деталей о нём пока нет.
Всего Мэтт Стоун и Трей Паркер выпустят 14 мини-фильмов — по 2 специальные серии в год.
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