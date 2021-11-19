Постаревшие Кайл, Стэн, Картман и Кенни: тизер «Постковидного» эпизода «Южного Парка»

Paramount Plus показала первый тизер «Постковидного» специального (эксклюзивного) эпизода «Южного Парка». В нём постаревший Кайл звонит Стэну и напоминает ему об обещании «быть вместе во время очень страшных событий».

Что случилось с детьми, пережившими пандемию? Стэн, Кайл, Картман и Кенни выжили, но уже никогда не будут прежними.

Выход «Постковидного» эпизода состоится уже 25 ноября на Paramount+. По словам создателей сериала, его длительность превысит час. Он станет продолжением других спецвыпусков — «Пандемического» и «Вакцинного». Премьера следующего эпизода состоится уже в декабре, однако деталей о нём пока нет.

Всего Мэтт Стоун и Трей Паркер выпустят 14 мини-фильмов — по 2 специальные серии в год.