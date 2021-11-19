Для Terraria и Don't Starve Together вышло обновление-кроссовер «Глаз за глаз»

Авторы Terraria и Don't Starve Together выпустили совместное обновление-кроссовер. Между мирами игр произошёл «обмен» — в них появились элементы друг друга. Создатели в обеих студиях отметили, что уже «давно хотели создать что-то вместе».

Terraria

Освещение в стиле Don't Starve с механикой голода и темноты;

Новое оружие;

Новые питомцы;

Босс Циклоп-олень;

Новые персонажи и облака.

Don't Starve Together

Босс Глаз Ктулху с приспешниками;

Скины из Terraria;

Новая еда и рецепты;

6 элегантных сундуков-мимиков.

Разработчики также анонсировали мерч по играм: в продажу поступят кружки и футболки, вдохновлённые проектами.

Также в Steam появились новые анимированные аватары и рамки для них. Выход обновления уже состоялся — оно полностью бесплатно для владельцев игр. В данный момент на проекты действует скидка: Terraria можно купить за 124 рубля, а Don't Starve Together — за 118 рублей.