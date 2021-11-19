Для Terraria и Don't Starve Together вышло обновление-кроссовер «Глаз за глаз»
Поделиться
Авторы Terraria и Don't Starve Together выпустили совместное обновление-кроссовер. Между мирами игр произошёл «обмен» — в них появились элементы друг друга. Создатели в обеих студиях отметили, что уже «давно хотели создать что-то вместе».
Terraria
- Освещение в стиле Don't Starve с механикой голода и темноты;
- Новое оружие;
- Новые питомцы;
- Босс Циклоп-олень;
- Новые персонажи и облака.
Don't Starve Together
- Босс Глаз Ктулху с приспешниками;
- Скины из Terraria;
- Новая еда и рецепты;
- 6 элегантных сундуков-мимиков.
Разработчики также анонсировали мерч по играм: в продажу поступят кружки и футболки, вдохновлённые проектами.
Также в Steam появились новые анимированные аватары и рамки для них. Выход обновления уже состоялся — оно полностью бесплатно для владельцев игр. В данный момент на проекты действует скидка: Terraria можно купить за 124 рубля, а Don't Starve Together — за 118 рублей.
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
11:16
-
10:58
-
10:30
-
10:07
-
09:43
-
09:25
-
08:59
-
08:43
-
08:28
-
00:01
- 18 ноября 2021
-
22:57
-
22:47
-
22:11
-
19:59
-
19:29
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:51
-
17:47
-
17:31
-
17:08
-
16:22
-
16:09
-
15:38
-
14:57
-
14:52
-
14:37
-
14:24
-
14:04
-
13:52
-
13:23
-
13:16
-
12:59
-
12:05
Партнерский контент