На ПК и консолях можно совершенно бесплатно поиграть в Call of Duty: Vanguard

На ПК и консолях стартовали бесплатные выходные Call of Duty: Vanguard. Любой желающий может поиграть в мультиплеер и зомби-режим до 22 ноября 21:00 мск. При покупке весь достигнутый прогресс перенесётся в полную версию игры.

Неясно, с чем связан выход бесплатного доступа для Vanguard. Аналитики связывают это с низкими продажами — в Британии проект показал худший старт за последние 14 лет. Также это своеобразный ответ Activision на выход Battlefield 2042 и неожиданный старт мультиплеера Halo Infinite. Таким образом, у игроков будет выбор, где провести свои выходные.

Тем временем в самой Activision Blizzard сотрудники вышли на забастовку и потребовали отставки главы компании Бобби Котика. На тему событий в студии уже высказались партнёры из Sony и Microsoft.