Крис Авеллон не отвечал за сюжет и персонажей Dying Light 2

Известный сценарист видеоигр Крис Авеллон высказался на тему своей работы над Dying Light 2. По его словам, он не писал сценарий для проекта и не придумывал персонажей. Его участие ограничивается «5-6 историями в стиле Fallout: New Vegas».
Чтобы отдать должное разработчикам, я не писал сюжет Dying Light 2.
Я написал 5-6 реактивных историй для DL2 уровня Fallout: New Vegas несколько лет назад, но весь сюжет и персонажей придумали создатели игры.
Сценарист уточнил, что решил высказаться на тему игры из-за постоянных упоминаний Авеллона в недавних статьях о Dying Light 2, например, в материале «Игромании».
Изначально разработчики из Techland пригласили сценариста написать сюжет для игры. Однако во время работы над проектом произошёл скандал: Авеллона обвинили в приставании к девушкам. Он сразу же извинился, однако это послужило сигналом для увольнения сразу с нескольких проектов, включая Dying Light 2. До сих пор неизвестно, останутся ли истории сценариста в игре или разработчики их полностью удалят.
Крис Авеллон, пожалуй, самый известный сценарист видеоигр. Он приложил руку в том числе к Fallout 2, Fallout: New Vegas, Planescape: Torment, Pillars of Eternity, Prey и Divinity: Original Sin II. Его услугами долгое время пользовались многие студии.
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