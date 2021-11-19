В CS:GO добавили стикеры по мотивам Battlefield 2042

Произошла неожиданная коллаборация между Valve и Electronic Arts: в Counter-Strike: Global Offensive появились стикеры в духе Battlefield 2042 — всего их 12 штук, каждый с уникальным дизайном.

Выпуск стикеров приурочили к полноценному запуску Battlefield 2042, который случился сегодня, 19 ноября.

Battlefield 2042 подверглась критике во время этапа раннего доступа. Многие отметили ряд дизайнерских просчётов разработчиков, которые стали причиной снижения командного взаимодействия — для Battlefield подобное посчитали чересчур критичным.

В своей рецензии мы отметили, что больше всего вопросов к масштабу — ставка на 128 игроков пока не сыграла, поскольку карты не подходят под такую ораву игроков, особенно в режиме «Прорыв».

Шутер вышел на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Первый сезон начнётся в начале 2022 года.