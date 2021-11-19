В гоночной аркаде The Crew 2 стартовали бесплатные выходные
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В The Crew 2 начались бесплатные выходные. Поиграть в аркадную гонку можно будет до 22 ноября 22:00 мск. Акция приурочена к 35-летию компании Ubisoft, ранее в ней поучаствовала Ghost Recon: Breakpoint.
Скачать The Crew 2
- Steam
- Ubisoft Connect
- Epic Games Store
- PlayStation-версия
- Xbox-версия (доступна только подписчикам Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate)
При покупке игры весь ранее накопленный прогресс перенесётся в полную версию проекта. В данный момент на тайтл действует скидка 80% на всех платформах, кроме Steam.
The Crew 2 — гоночная аркада от Ubisoft. События разворачиваются на всей территории США. Помимо автомобилей, в игре также можно покататься на самолётах и катерах. Ещё Ubisoft раздаёт Splinter Cell: Chaos Theory на ПК. Экшен можно забрать до 25 ноября в Ubisoft Connect.
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