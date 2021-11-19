Фанат Red Dead Redemption 2 пишет книгу по игре для своего отца

Пользователь Reddit под ником WankStain615 рассказал, что пишет книгу по Red Dead Redemption 2 для своего отца, поскольку тот не может играть из-за слишком сложного управления. Работа только началась, но автор намерен завершить историю.
WankStain615 решил вести повествование от лица Джона Марстона, который пересказывает события игры. По словам автора, самое главное в этом деле — сохранение деталей и важных сюжетных моментов. В комментариях пользователи оценили задумку автора и отметили, что его отцу должно понравиться. Один из читателей форума даже готов купить полную версию книги, как только она будет готова.
15 ноября фанат Red Dead Redemption 2 воссоздал сцену из игры в виде комикса, в которой Артур и Сэди Адлер обсуждали будущее банды Ван Дер Линде.
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