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Состав Team Spirit по CS:GO поборется за первое место в турнире Red Bull Flick 2021

Состав Team Spirit по CS:GO поборется за первое место в турнире Red Bull Flick 2021
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20 и 21 ноября в Хельсинки пройдёт мировой финал турнира Red Bull Flick 2021. На протяжении нескольких месяцев про-игроки и любители состязались друг с другом в международных онлайн-квалификациях и национальных этапах на специально разработанных картах.

По итогам отборочных десять лучших команд-участников отправились на LAN-финал в Хельсинки, Финляндия. Мини-турнир пройдёт в формате 2х2. В финал попали в том числе:

  • Team Spirit (Виктор somedieyoung Оруджев и Борис magixx Воробьёв)
  • G2 (Никола niKo Ковач и Неманья huNter- Ковач)
  • OG (Вальдемар valde Вангсе и Алекси Aleksib Виролайнен)
  • ENCE (Павел dycha Дыха и Йонас doto Форсс)
  • BIG Academy (Нико aqua Кембицки и Давид Prosus Хессе)
  • Furia (Юрий yuurih Сантуш и Кайке KSCERATO Керато)
Мы сходили на Red Bull Flick — необычный турнир по CS:GO в питерском планетарии Мы сходили на Red Bull Flick — необычный турнир по CS:GO в питерском планетарии

Команды сразятся за призовой фонд в 50 тыс. евро уже 20 и 21 ноября. Следить за турниром можно будет на Twitch и YouTube.

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