Состав Team Spirit по CS:GO поборется за первое место в турнире Red Bull Flick 2021
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20 и 21 ноября в Хельсинки пройдёт мировой финал турнира Red Bull Flick 2021. На протяжении нескольких месяцев про-игроки и любители состязались друг с другом в международных онлайн-квалификациях и национальных этапах на специально разработанных картах.
По итогам отборочных десять лучших команд-участников отправились на LAN-финал в Хельсинки, Финляндия. Мини-турнир пройдёт в формате 2х2. В финал попали в том числе:
- Team Spirit (Виктор somedieyoung Оруджев и Борис magixx Воробьёв)
- G2 (Никола niKo Ковач и Неманья huNter- Ковач)
- OG (Вальдемар valde Вангсе и Алекси Aleksib Виролайнен)
- ENCE (Павел dycha Дыха и Йонас doto Форсс)
- BIG Academy (Нико aqua Кембицки и Давид Prosus Хессе)
- Furia (Юрий yuurih Сантуш и Кайке KSCERATO Керато)
Команды сразятся за призовой фонд в 50 тыс. евро уже 20 и 21 ноября. Следить за турниром можно будет на Twitch и YouTube.
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