Состав Team Spirit по CS:GO поборется за первое место в турнире Red Bull Flick 2021

20 и 21 ноября в Хельсинки пройдёт мировой финал турнира Red Bull Flick 2021. На протяжении нескольких месяцев про-игроки и любители состязались друг с другом в международных онлайн-квалификациях и национальных этапах на специально разработанных картах.

По итогам отборочных десять лучших команд-участников отправились на LAN-финал в Хельсинки, Финляндия. Мини-турнир пройдёт в формате 2х2. В финал попали в том числе:

Team Spirit (Виктор somedieyoung Оруджев и Борис magixx Воробьёв)

(Виктор somedieyoung Оруджев и Борис magixx Воробьёв) G2 (Никола niKo Ковач и Неманья huNter- Ковач)

(Никола niKo Ковач и Неманья huNter- Ковач) OG (Вальдемар valde Вангсе и Алекси Aleksib Виролайнен)

(Вальдемар valde Вангсе и Алекси Aleksib Виролайнен) ENCE (Павел dycha Дыха и Йонас doto Форсс)

(Павел dycha Дыха и Йонас doto Форсс) BIG Academy (Нико aqua Кембицки и Давид Prosus Хессе)

(Нико aqua Кембицки и Давид Prosus Хессе) Furia (Юрий yuurih Сантуш и Кайке KSCERATO Керато)

Команды сразятся за призовой фонд в 50 тыс. евро уже 20 и 21 ноября. Следить за турниром можно будет на Twitch и YouTube.