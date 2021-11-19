«Это позорище!»: в Steam игроки в ярости от Battlefield 2042. Рейтинг всего 24%

Пару часов назад Battlefield 2042 полноценно вышла, но пользователи Steam встретили новинку со шквалом критики — рейтинг новинки сразу же опустился до «в основном отрицательного» при 4071 отзыве.

При этом онлайн у шутера неплохой — уже более 70 тысяч человек. К вечеру и на выходных он ещё наверняка вырастет, поэтому EA уж точно удалось привлечь внимание аудитории. Другой вопрос, что будет дальше — при таких отзывах вряд ли многие останутся в шутере надолго.

А причин для негодования предостаточно. В обзорах игроки недовольны количеством контента (22 вида оружия и 7 карт), отсутствием многих фирменных особенностей серии, слабой оптимизацией на ПК, отказом от классической системы классов, случайным разбросом пуль и многим другим.

Многие также негодуют от ховерборда, который умудряется ездить по вертикальным поверхностям домов. Для людей это показательный пример того, что не так со всей игрой. Ещё одним популярным мемом стало название Battlefield 20-42 FPS, связанное с низкой производительностью.

Что пишут в Steam?

Формула нового Battlefield: количество цифр в названии пропорционально количеству багов в этой игре.

Сейчас взлетят продажи Battlefield 4.

Это худший Battlefield, в который я играл в своей жизни.

Это очень плохая игра и от батлы в ней только название и масштабы.

Это позорище! Как так могло случиться, игра 2021 года оказалась хуже игры, вышедшей 10 лет назад?! (Battlefield 3).

Battlefield 2042 вышла сегодня, а подписчики EA Play могут сыграть 10 часов в пробную версию шутера. Мы уже выпустили обзор игры, где также остались недовольны возвращением серии и выразили обеспокоенность о будущей поддержке проекта.