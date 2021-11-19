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В Enlisted временно проходит событие Modern Conflict с современным вооружением

В Enlisted временно проходит событие Modern Conflict с современным вооружением
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Авторы военного шутера Enlisted объявили о проведении события Modern Conflict. В ходе него игроки смогут использовать современные виды оружия, технику и экипировку.

Modern Conflict предлагает одной стороне использовать снаряжение стран НАТО, а другой — преимущественно российское. Все участники получит заранее собранные комплекты и современную бронетехнику. Ещё все пехотные отряды получат сапёрные лопатки для рытья окопов и индивидуальных укрытий.

Событие уже стартовало и продлится до 22 ноября на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. В качестве наград все игроки получат один серебряный билет на солдата и такой же билет на оружие.

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