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Уже 1337 сотрудников Activision Blizzard подписали петицию об увольнении Бобби Котика

Уже 1337 сотрудников Activision Blizzard подписали петицию об увольнении Бобби Котика
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Забастовка сотрудников Activision Blizzard продолжается. 18 ноября работники начали подписывать петицию об увольнении главы компании Бобби Котика. Они обвиняют его в создании токсичной атмосферы и поощрения домогательств. Сотрудники считают, что Котик больше не соответствует культуре порядочности организации.

Мы больше не доверяем руководству Бобби Котика в качестве генерального директора Activision Blizzard. Полученная информация о его поведении и методах управления противоречит культуре порядочности, которые мы требуем от нашего руководства.

Мы просим Бобби Котика покинуть пост генерального директора Activision Blizzard и дать акционерам компании выбрать нового главу организации без своего участия.

Петицию подписало уже более 1300 человек. Среди них множество старших специалистов из студий вроде Raven, Sledgehammer, Treyarch, Infinity Ward, Beenox и других.

Пока неясно, к чему всё приведёт, однако дело дошло даже до глав Sony и Microsoft. Фил Спенсер и Джим Райан уже выразили свою обеспокоенность происходящим в Activision Blizzard. Вполне возможно, что в конечном итоге у совета директоров попросту не останется выбора, и им придётся выбирать нового руководителя.

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