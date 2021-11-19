Уже 1337 сотрудников Activision Blizzard подписали петицию об увольнении Бобби Котика

Забастовка сотрудников Activision Blizzard продолжается. 18 ноября работники начали подписывать петицию об увольнении главы компании Бобби Котика. Они обвиняют его в создании токсичной атмосферы и поощрения домогательств. Сотрудники считают, что Котик больше не соответствует культуре порядочности организации.

Мы больше не доверяем руководству Бобби Котика в качестве генерального директора Activision Blizzard. Полученная информация о его поведении и методах управления противоречит культуре порядочности, которые мы требуем от нашего руководства.



Мы просим Бобби Котика покинуть пост генерального директора Activision Blizzard и дать акционерам компании выбрать нового главу организации без своего участия.

Петицию подписало уже более 1300 человек. Среди них множество старших специалистов из студий вроде Raven, Sledgehammer, Treyarch, Infinity Ward, Beenox и других.

Пока неясно, к чему всё приведёт, однако дело дошло даже до глав Sony и Microsoft. Фил Спенсер и Джим Райан уже выразили свою обеспокоенность происходящим в Activision Blizzard. Вполне возможно, что в конечном итоге у совета директоров попросту не останется выбора, и им придётся выбирать нового руководителя.

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