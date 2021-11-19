Из-за недавнего патча у игроков в New World пропали инструменты для сбора урожая
Поделиться
Вчера в New World вышло обновление 1.1. Разработчики добавили новое оружие, доработали основной квест, усилили противников и исправили баги. Однако многие игроки обнаружили пропажу оборудования для сбора урожая.
Чуть позже о ситуации рассказал разработчик под ником TigerCr4ne. Он извинился и пообещал вернуть игрокам снаряжение, причём в высочайшем качестве.
В нашем последнем обновлении мы допустили ошибку, обработав всё внутриигровое снаряжение для сбора урожая как будущий контент, и случайно удалили его из игры. Это досадная ошибка, в которой мы виноваты, и мы приносим свои извинения нашим игрокам.
В данный момент команда работает над патчем, который выйдет совсем скоро. Игроки, у которых был хотя бы обычный набор садоводства, получат снаряжение максимальной редкости.
Таким образом у многих пользователей появится более ценное снаряжение, чем было до этого. Игроки в комментариях отметили щедрый жест авторов и попросили создателей больше не допускать таких нелепых ошибок в будущем.
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
15:45
-
15:03
-
14:22
-
14:02
-
13:42
-
13:24
-
13:14
-
13:01
-
12:49
-
12:34
-
12:07
-
11:39
-
11:33
-
11:16
-
10:58
-
10:30
-
10:07
-
09:43
-
09:25
-
08:59
-
08:43
-
08:28
-
00:01
- 18 ноября 2021
-
22:57
-
22:47
-
22:11
-
19:59
-
19:29
-
19:13
-
19:04
-
19:00
-
18:51
-
17:47
-
17:31
-
17:08
Партнерский контент