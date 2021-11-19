Из-за недавнего патча у игроков в New World пропали инструменты для сбора урожая

Вчера в New World вышло обновление 1.1. Разработчики добавили новое оружие, доработали основной квест, усилили противников и исправили баги. Однако многие игроки обнаружили пропажу оборудования для сбора урожая.

Чуть позже о ситуации рассказал разработчик под ником TigerCr4ne. Он извинился и пообещал вернуть игрокам снаряжение, причём в высочайшем качестве.

В нашем последнем обновлении мы допустили ошибку, обработав всё внутриигровое снаряжение для сбора урожая как будущий контент, и случайно удалили его из игры. Это досадная ошибка, в которой мы виноваты, и мы приносим свои извинения нашим игрокам.



В данный момент команда работает над патчем, который выйдет совсем скоро. Игроки, у которых был хотя бы обычный набор садоводства, получат снаряжение максимальной редкости.

Таким образом у многих пользователей появится более ценное снаряжение, чем было до этого. Игроки в комментариях отметили щедрый жест авторов и попросили создателей больше не допускать таких нелепых ошибок в будущем.