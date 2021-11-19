В декабре в Fortnite пройдёт кроссовер с «Матрицей», утверждает инсайдер

Известный инсайдер HYPEX, известный своими утечками по Fortnite, сообщил о скором кроссовере с «Матрицей». Согласно его источникам, Нео и Тринити появятся в королевской битве во второй половине декабря.
Это логично, потому что премьера фильма «Матрица: Воскрешение» в США состоится 22 декабря, а такой кроссовер выступит отличной рекламой картины. Появятся ли кроме Нео и Тринити кто-то ещё — неизвестно.
Возможно, всё пройдёт в обычном формате, то есть в Fortnite появятся эмоции, тематические экраны загрузки и новые предметы. Не исключено, что подготовят и что-то более интересное вроде временного режима.
C 16 ноября в Fortnite проходит коллаборация с «Наруто» — в королевской битве появились новые скины персонажей и другие тематические предметы. До какого числа будет длится кроссовер, не ясно.
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