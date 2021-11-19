В украинском рогалике UnDungeon семь версий Земли слились в одну

UnDungeon от украинской студии Laughing Machines уже вышел на ПК, Xbox One и Xbox Series. Пиксельный ролевой roguelike-экшен также доступен подписчикам Xbox Game Pass.

Игроки берут на себя роль Вестника, который должен спасти разрушенную землю от межпространственного катаклизма. Из-за него семь версий Земли слились в одну, что привело к гибели миллиардов людей. Протагонисту предстоит прорваться сквозь орды монстров, восстановить планету и создать новую мультивселенную.

Герою UnDungeon доступны комбинации из ближних и дальних атак, а также тактическое передвижение. В бою можно накладывать положительные и отрицательные эффекты. Во время прохождения Вестник находит новые знания и учит способности, которые сохраняются после смерти.

Протагониста можно улучшать с помощью рун и узлов, а также вставлять в его тело новые органы. Они усиливают пассивные способности и боевые навыки. Благодаря этому герой настраивается под разные стили прохождения.

UnDungeon предлагает большой открытый мир и разнообразных персонажей. С ними можно не только торговать и нанимать их в напарники, но и полностью уничтожить их лагерь. Принятые решения будут иметь последствия на судьбу целых измерений.

Фото: tinyBuild

Пиксельная графика полностью нарисована от руки, а враги разнообразно анимированы. По словам разработчиков, это создаёт уникальный визуальный стиль.

До 25 ноября UnDungeon в магазине Steam продаётся по скидке в 10% за 391 рубль. В магазине Xbox ролевой экшен обойдётся в $ 19,99.