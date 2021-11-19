Star Citizen сделали бесплатной до 1 декабря

Сегодня в Star Citizen стартует Межгалактическая аэрокосмическая выставка, которая продлится до 1 декабря. В течение этого периода космический симулятор будет бесплатным для всех игроков.
На мероприятии игроки смогут опробовать более 120 космических кораблей. Появятся шесть судов, среди которых Aegis Redeemer, Ares Ion и Ares Inferno. Кроме того, пилотов ожидают несколько специальных сюрпризов.
С 28 ноября в Star Citizen появятся эксклюзивные облики космических кораблей и кожаные куртки, которые ранее вручались финалистам события Ship Showdown. Победитель получит внутриигровой рюкзак.
Star Citizen представили в 2012 года для ПК, а средства на космический симулятор собирались с помощью краудфандинга. За это время бюджет игры превысил $ 350 млн. Также в разработке находится сюжетная кампания Squadron 42, в которой сыграют Марк Хэмилл и Гэри Олдмэн.
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