Владельцы PS5 предпочитают диски, нежели цифровые копии

Аналитическая фирма Global Sales Data провела презентацию глобальных данных по продажам игр на PS5 c момента её выпуска в ноябре 2020 года. Из информации по август следует, что владельцы консоли предпочитают игры на диске, нежели цифровые версии.

Единственным месяцем, когда цифровые продажи игр для PS5 превысили розничные, был ноябрь 2020 года. С декабря коробочные версии каждый месяц были впереди. В общем сложности продано более 10 млн физических копий для PS5. В декабре, январе, июне, июле и августе скупалось более миллиона игр.

Учитывались данные из почти 50 стран Фото: Global Sales Data

С цифровыми продажами ситуации скромнее. Всего продано более 7,5 млн игр для PS5, но ни в одном месяце не было миллиона покупок. Рекордными стали декабрь и январь, в которых с электронных полок ушли по 870 тыс. копий. В рознице же минимальные продажи составили 880 тыс. проектов в марте.

Консультант Global Sales Data по играм предположил причины успеха физических изданий, тогда как в мире наблюдается тенденция к переходу на цифровые покупки.