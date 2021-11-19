Намёк на GTA 6? Игроки нашли в ремастере San Andreas таинственное фото с домом

GTA: The Definitive Edition хоть и не очень успешно, но всё же вышла. Игроки уже успели изучить ремастеры оригинальных GTA и найти интересную деталь в San Andreas. Внимание геймеров привлекла вывеска с фотографиями в баре Lil’ Probe’Inn. Там якобы обнаружили намёк на GTA 6.

Rockstar Games немного изменила изображения на фото. Сама забегаловка выполнена в стиле НЛО, поэтому на всех кадрах есть летающие тарелки, кроме одного — на нём просто белый дом рядом с пальмами. Притом игроки пытались найти похожее здание в других частях GTA и сделали вывод, что его нигде нет.

Ранее были слухи, что местом действия GTA 6 может стать Майами. Пользователь форума под ником igrobar нашёл в реальном Майами очень похожий дом и дал всем понять, что это действительно намёк на игру. Притом сама Rockstar Games часто вдохновляется настоящим зданиями и немного переделывает их вид для своих игр.

Правда ли это намёк на шестую часть GTA, или же фанаты опять напридумывали себе чего-то? Ответ на этот вопрос вряд ли появится в ближайшее время. Сама Rockstar Games на находку игроков никак не отреагировала.