Про культового червяка Джима выпустят мультфильм, Сыендук озвучил трейлер

Interplay Entertainment анонсировала новый мультсериал по мотивам серии видеоигр «Червяк Джим». Студия заключила партнёрство с крупнейшим агенством по поиску талантов в сфере развлечений APA.

Червяк Джим в компании с другими червями и быком будет искать путь на родную Землю, путешествуя по планетам в открытом космосе.

Творческую команду шоу возглавит К. Мишель Паранди, который известен работой над XYZ: From Fire And Dust и музыкальной адаптации «Красной Шапочки». Продюсером выступит Аарон Биллет, работавший в Disney Insider, а анимацией займётся студия Passion Pictures. Ранее она создавала короткометражки и рекламные ролики.

Трейлер в русской озвучке от канала «Сундучный архив» Дмитрия Сыендука.

Сериал «Червяк Джим» станет первым проектом Interplay Entertainment в рамках масштабного расширения интеллектуальной собственности компании. Сервисы, в которых появится шоу, и его дата релиза пока неизвестны.

Платформер «Червяк Джим» вышел в 1994 году. Он получил восторженные отзывы критиков и достиг коммерческого успеха. Позже выпустили сиквел, а также две игры по мотивам мультсериала про червяка Джима, который показывали на телевидении в 1995-1996 годах.