Twitch запретил стримерше использовать стикеры с тверкающим грибом. Из-за «наготы»

Twitch посчитал стикеры стримерши Marianne с тверкающим грибом слишком вызывающими и поэтому запретил их использовать. Представители площадки отметили, что запрет был вынесен за изображение «наготы».
О проблеме Marianne рассказала в своём «твиттере». По словам девушки, администрация Twitch почему-то зацепилась за её неприметные стикеры, хотя на площадке есть множество других контент-мейкеров, использующих куда более вызывающие изображения.
Девушка решила сделать другой стикер — с грибом в бадье. Его тоже заблокировали, потому что он выглядит «слишком сексуально». С 18 ноября стримерша не может загружать новые стикеры сразу на Twitch, поскольку сначала они должны пройти проверку.
Marianne подчеркнула, что попробовала отправить на проверку ещё одно изображение. В этот раз нет ни бадьи, ни тверка, а только сидячий милый гриб. По словам стримерши, этот стикер одобрили.
Я искренне не понимаю, что вообще происходит? ЛОЛ.
Пользователи в комментариях считают, что Twitch несправедливо блокирует безобидный контент, тогда как купающиеся в купальниках стримерши остаются безнаказанными.
- 19 ноября 2021
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