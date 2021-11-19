Стримеры недовольны новым промособытием в Genshin Impact

Создатели Genshin Impact запланировали промособытие «Гильдия искателей приключений Twitch», в котором зрители могут получить Планер великого пиршества при поддержке стримера. Однако сами создатели контента не в восторге от условий мероприятия.

Как утверждают пользователи «твиттера», для регистрации в событии есть несколько неприятных условий:

Стример должен позитивно отзываться о Genshin Impact;

Во время события стример должен транслировать только Genshin Impact;

Нельзя заниматься другим партнёрским контентом.

Новость по теме В Genshin Impact разрешат делать и продавать уникальный контент

Некоторые утверждают, что стримерам за это событие не платят, однако оно подойдёт начинающим создателям контента, у которых ещё нет спонсирования.

«Гильдия искателей приключений Twitch» пройдёт с 24 ноября по 8 декабря. Зрители должны будут приобрести два месяца подписки 1-го уровня на стримера, который участвует в событии, чтобы получить Планер великого пиршества. Список ведущих создатели Genshin Impact опубликуют в день начала события.

Genshin Impact доступна на ПК, PS4, PS5, iOS и Android.