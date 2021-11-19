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Первый сезон Call of Duty: Vanguard и Warzone отложили на неделю

Первый сезон Call of Duty: Vanguard и Warzone отложили на неделю
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Activision неожиданно отложила премьеру первого сезона Call of Duty: Vanguard и Warzone — с 3 на 9 декабря. Причины переноса не сообщаются.

Как и планировалось изначально, владельцы Vanguard получат ранний доступ к тихоокеанской карте королевской битве на 24 часа раньше — 8 декабря.

Вчера в свежий шутер добавили 21-ю карту (ремейк Shipment из Modern Warfare), а в Warzone началось многоступенчатое событие «Последние дни Верданска» перед окончательным удалением классической локации батл-рояля.

Напомним, что со стартом первого сезона в Vanguard добавят новые режимы, карты и оружие в мультиплеер, введут полноценный зомби-режим, а в Warzone сменится карта и пройдёт интеграция контента обоих шутеров.

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