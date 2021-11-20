DICE вряд ли возьмётся за Star Wars: Battlefront 3, утверждает инсайдер

Инсайдер Том Хендерсон, который уже не раз предоставлял достоверную информацию из студий Electronic Arts, поделился ситуацией вокруг возможной Star Wars: Battlefront 3. По его словам, шутер в ближайшее время вряд ли увидит свет.

Студия DICE пыталась взяться за Star Wars: Battlefront 3, однако шутер сняли с производства из-за затрат на лицензирование. Ещё одной причиной может стать создание двух игр во вселенной «Звёздных войн», которые ориентированы на одиночное прохождение, а не мультиплеер.

Кроме того, студию покинули ведущие разработчики серии Battlefront. Среди них креативный директор второй части Деннис Бренвалл, дизайнер игрового процесса Кристиан Йоханнес и ведущий дизайнер героев Гийом Мроз.

Хендерсон отметил, что видел проект на очень ранней концептуальной стадии разработки в октябре. По его мнению, на это ушло всего несколько месяцев.

Star Wars: Battlefront 2, последняя часть многопользовательской серии шутеров, вышла в 2017 году. Игра сразу же попала в скандал из-за спорной монетизации и сложной прокачки аккаунта. Впоследствии EA извинилась и убрала из игры кейсы со случайными наградами, а также упростила прогресс открытия героев.