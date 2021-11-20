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Для GTA: The Definitive Edition вышел первый патч с исправлениями

Для GTA: The Definitive Edition вышел первый патч с исправлениями
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Rcokstar Games представила список исправлений, которые получит сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Однако обновление касается только консольных версий боевика на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Общие исправления для всех ремастеров GTA:

  • Проблемы с локализацией
  • Неверные столкновения объектов
  • Ошибки с текстурами
  • Дыры в карте
  • Неправильная работа камеры
  • Некорректное отображение субтитров
  • Неверная информация в справке
  • Изменение некоторых объектов
  • Модели персонажей в роликах
  • Ошибки со звуком
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Для отдельных платформ Rockstar исправит ошибки в управлении и настройках. Из популярных проблем обновят визуальные эффекты дождя в ремастере GTA: San Andreas и уберут рывок при смене оружия в ремастере GTA 3. Изменят ли неправильный логотип Rockstar в ремастере GTA: Vice City, пока неизвестно.

Правда, судя по свежим видео, хоть дождь и стал выглядеть лучше, но его всё равно сложно назвать исправленным.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября на консоли и ПК в магазине Rockstar, откуда боевики пропали на несколько дней. В 2022 году ожидается релиз на смартфоны.

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