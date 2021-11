Для GTA: The Definitive Edition вышел первый патч с исправлениями

Rcokstar Games представила список исправлений, которые получит сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Однако обновление касается только консольных версий боевика на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Общие исправления для всех ремастеров GTA:

Проблемы с локализацией

Неверные столкновения объектов

Ошибки с текстурами

Дыры в карте

Неправильная работа камеры

Некорректное отображение субтитров

Неверная информация в справке

Изменение некоторых объектов

Модели персонажей в роликах

Ошибки со звуком

Для отдельных платформ Rockstar исправит ошибки в управлении и настройках. Из популярных проблем обновят визуальные эффекты дождя в ремастере GTA: San Andreas и уберут рывок при смене оружия в ремастере GTA 3. Изменят ли неправильный логотип Rockstar в ремастере GTA: Vice City, пока неизвестно.

Правда, судя по свежим видео, хоть дождь и стал выглядеть лучше, но его всё равно сложно назвать исправленным.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября на консоли и ПК в магазине Rockstar, откуда боевики пропали на несколько дней. В 2022 году ожидается релиз на смартфоны.