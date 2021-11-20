Больше никаких переносов — кампания Halo Infinite выйдет 8 декабря

Создатели Halo Infinite объявили, что игра «ушла на золото». Это означает, что команда закончила разработку и что никаких переносов больше не предвидится. Релиз намечен на 8 декабря для ПК, Xbox One и Xbox Series. Также новинка попадёт в сервис Xbox Game Pass.
Кроме того, разработчики Halo Infinite представили время релиза на разных континентах. В России запуск кампании шутера намечен на 21:00 мск 8 декабря.
Сюжет развернётся после событий Halo 5: Guardians. Мастер Чиф, судя по ролику сюжетной кампании, преследует Картану, чтобы предотвратить её план по захвату галактики. Помогать герою будет искусственный интеллект «Оружие». Помимо этого, на сцену выходят Изгнанные во главе с Эшарумом, который намерен уничтожить человечество.
Мультиплеер Halo Infinite вышел 15 ноября в стадии бета-теста. Разработчики выявили первые проблемы и ускорили прогрессию боевого пропуска.
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