В World of Warcraft изменят капюшон чернокнижника из-за схожести с нарядом Ку-клукс-клана

Датамайнеры обнаружили мифические комплекты классовой брони World of Warcraft, которые появятся в следующем контентном обновлении «Конец вечности» для Shadowlands. Внимание пользователей привлёк капюшон чернокнижника, который, по их мнению, похож на головной убор адепта Ку-клукс-клана.

Разработчики уже отреагировали на негодования и заверили, что изменят капюшон в ближайшее время:

Мы слышим вас и согласны. Это был недосмотр, мы не рассмотрели этот комплект со всех сторон прежде, чем добавить его в начальную тестовую сборку. Мы уже работаем над заменой комплекта и и вы увидите изменения в предстоящей сборке «Конца вечности» для тестового игрового мира (PTR).

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Однако пользователи уже нашли решение и предложили разработчикам картину с фруктами вместо капюшона. Ранее так в World of Warcraft заменили изображение девушки в нижнем белье.

Дополнение Shadowlands для World of Warcraft вышло почти год назад и получило всего контентных обновления. Релиз апдейта «Конец вечности» состоится «уже скоро».