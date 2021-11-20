В World of Warcraft изменят капюшон чернокнижника из-за схожести с нарядом Ку-клукс-клана
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Датамайнеры обнаружили мифические комплекты классовой брони World of Warcraft, которые появятся в следующем контентном обновлении «Конец вечности» для Shadowlands. Внимание пользователей привлёк капюшон чернокнижника, который, по их мнению, похож на головной убор адепта Ку-клукс-клана.
Разработчики уже отреагировали на негодования и заверили, что изменят капюшон в ближайшее время:
Мы слышим вас и согласны. Это был недосмотр, мы не рассмотрели этот комплект со всех сторон прежде, чем добавить его в начальную тестовую сборку. Мы уже работаем над заменой комплекта и и вы увидите изменения в предстоящей сборке «Конца вечности» для тестового игрового мира (PTR).
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Однако пользователи уже нашли решение и предложили разработчикам картину с фруктами вместо капюшона. Ранее так в World of Warcraft заменили изображение девушки в нижнем белье.
Дополнение Shadowlands для World of Warcraft вышло почти год назад и получило всего контентных обновления. Релиз апдейта «Конец вечности» состоится «уже скоро».
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