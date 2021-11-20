Консольные версии с улучшенными BloodRayne не добрались до России
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Консольные версии вампирских экшенов BloodRayne: ReVamped и BloodRayne 2: ReVamped не работают в России. Мировой релиз улучшенных игр на PS4, Xbox One и Nintendo Switch состоялся 18 ноября. На приставках нынешнего поколения игры работают по обратной совместимости.
Обновлённые версии дилогии BloodRayne на консолях получились ряд улучшений:
- Разрешение до 4K на поддерживаемых консолях;
- Улучшенные кинематографические ролики;
- Переработанное освещение на уровне движка;
- Улучшения движка для поддержки несжатых текстур;
- Улучшение эффектов вроде отражений, воды, тумана и теней.
Особенно странно, что обновлённые BloodRayne для консолей получили полную русскую локализацию, как сообщили разработчики. Издатель Ziggurat Interactive ситуацию пока не прокомментировал. Год назад аналогичные ремастеры экшенов с подзаголовком Terminal Cut вышли на ПК.
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