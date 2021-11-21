Эндрю Гарфилд рассказал о своём любимом Человеке-пауке

Актёр Эндрю Гарфилд в видеоблоге мужского журнала GQ рассказал, что его любимым Человеком-пауком стал Тоби Магуайр. Он исполнял роль дружелюбного соседа в трилогии Сэма Рэйми с 2002 по 2007 год.
Тоби — мой любимый Человек-паук, верно. Потому что это моё детство. Я три раза смотрел первый фильм спина к спине со своим другом. Мы были как будто под кайфом и повторяли реплики друг другу. Позже он сказал, что мне никогда не сыграть Человека-паука. И вот где мы теперь.
Гарфилд поделился этим, когда увидел комментарий в «твиттере». В нём пользователь написал, что Магуайр лучше сыграл Питера Паркера, а Гарфилд — Человека-паука. Том Холланд же отлично исполнил роль обоих.
После Гарфилд ответил на этот комментарий.
Круто. Это твоё мнение, братан.
«Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли выйдет в России 16 декабря. В нём появятся злодеи из прошлых экранизаций, среди которых доктор Октавиус (Альфред Молина), Зелёный гоблин (Уильям Дэфо), Электро (Джейми Фокс), Песочный человек и Ящер.
Будут ли Паучки в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, пока неизвестно. Недавно актёр озвучки Дмитрий Череватенко сказал, что они всё-таки появятся в «Человеке-пауке: Нет пути домой».
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