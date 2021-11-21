Моддеры выпустили HD-текстуры дорог для GTA: The Trilogy — The Definitive Edition

Моддеры активно улучшают уже печально известную Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Ранее появились моды с обновлёнными эффектами и моделями, а также с вырезанной музыкой. На этот раз энтузиасты опубликовали набор с текстурами высокого разрешения для дорог трилогии.
Проект содержит новые текстуры дорог и тратуаров. Фанаты показали результат на скриншотах.
Для GTA: The Trilogy — The Definitive Edition уже выпущены десятки любительских исправлений ошибок и графики. Ведущий YouTube-канала PrinceY показал сборку ремастеров с 15 модами. Среди них: изменённый эффект дождя, туман, вырезанная музыка, шрифты и звук в меню, а также текстуры высокого разрешения.
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября и была крайне негативно встречена поклонниками серии. Rockstar Games уже извинилась и выпустила первый официальный патч с исправлениями для консолей. На смартфонах ремастеры появятся в 2022 году.
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