У Волка в новом «Ну, погоди!» одна плохая привычка — он геймер. Вышел первый трейлер

Киностудия «Союзмультфильм» показала первый трейлер «Ну, погоди! Каникулы» — перезапуска культового советского мультсериала. Премьера состоится уже в декабре этого года в сервисе ‎Okko. Точной даты всё ещё нет.

Судя по соотношению положительных оценок к отрицательным, а также по отключенным комментариям, пользователям не понравились современные 3D-версии Волка и Зайца. На момент написания новости ролик получил почти 1,5 тысячи дизлайков и чуть более 400 лайков.

Создатели проекта рассказали, что у Волка в новой версии только одна плохая привычка — он геймер.

Наш волк не плохой, он просто не нашёл себя в этом мире, из плохих привычек — он геймер. В 2021 году в мультфильмах, конечно же, нельзя распивать спиртные напитки, прикуривать от котёнка и гоняться за маленькими мальчиками, к сожалению.

В трейлере засветились и ранее представленные новые герои мультсериала. Среди них Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля.

Мультфильм «Ну, погоди! Каникулы» не станет прямым продолжением советского оригинала, а перенесёт уже знакомых героев в современность. Перезапуск сохранит стиль первоисточника с нелепыми ситуациями без диалогов. Волка озвучил Гарик Харламов, и Зайца — Дмитрий Хрусталёв.