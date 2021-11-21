Создатели Terminator: Resistance намекают на Кайла Риза в предстоящем дополнении
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В сентябре этого года создатели Terminator: Resistance пообещали выпустить сюжетное дополнение для шутера и поделиться подробностями в ноябре. Первая информация появилась в «твиттере» издателя, и в ней есть намёк на Кайла Риза, отца Джона Коннора.
Судя по сообщению Джона Коннора, бойцу Сопротивления необходимо встретиться с DN38416 и его командой, после чего изучить сообщения о пропавших поселенцах аванпоста Нортридж. В конце указано, что новая информация появится на следующей неделе.
DN38416 — личный номер Кайла Риза в армии Сопротивления, который герой впервые называет в «Терминаторе» 1984 года.
Terminator: Resistance вышла в 2019 году на ПК, PS4 и Xbox One. Критики прохладно встретили шутер, однако игроки не разделили скепсиса журналистов. Игра получила 92% положительных отзывов в Steam.
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