«Не время умирать» может стать самым кассовым голливудским фильмом в эпоху пандемии

Мировые сборы «Не время умирать» по итогам этих выходных составят $ 733 млн, сообщает Deadline. Это сделает фильм самой кассовой голливудской картиной 2021 года и всего периода пандемии.

По результатам прошлых выходных последний фильм с Дэниелом Крейгом собрал в мировом прокате более $ 708 млн. Тогда картина уступала «Форсажу 9», который принёс $ 725 млн, однако после этого уик-энда «Не время умирать» может стать лидером по сборам среди голливудских фильмов.

Среди самых кассовых картин этого года «Не время умирать» займёт третье место после выходных. Первые строчки удерживают китайские фильмы «Битва при Чосинском водохранилище» и «Привет, мам», которые собрали более $ 882 млн и $ 822 млн соответственно.

Премьера «Не время умирать» состоялась 30 сентября. В России картина стала самой прибыльной среди всех фильмов бондианы.