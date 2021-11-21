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«Не время умирать» может стать самым кассовым голливудским фильмом в эпоху пандемии

«Не время умирать» может стать самым кассовым голливудским фильмом в эпоху пандемии
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Мировые сборы «Не время умирать» по итогам этих выходных составят $ 733 млн, сообщает Deadline. Это сделает фильм самой кассовой голливудской картиной 2021 года и всего периода пандемии.

По результатам прошлых выходных последний фильм с Дэниелом Крейгом собрал в мировом прокате более $ 708 млн. Тогда картина уступала «Форсажу 9», который принёс $ 725 млн, однако после этого уик-энда «Не время умирать» может стать лидером по сборам среди голливудских фильмов.

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Среди самых кассовых картин этого года «Не время умирать» займёт третье место после выходных. Первые строчки удерживают китайские фильмы «Битва при Чосинском водохранилище» и «Привет, мам», которые собрали более $ 882 млн и $ 822 млн соответственно.

Премьера «Не время умирать» состоялась 30 сентября. В России картина стала самой прибыльной среди всех фильмов бондианы.

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