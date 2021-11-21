Баг в Call of Duty: Vanguard сохраняет серии убийств после смерти

В Call of Duty: Vanguard обнаружили баг, который сохраняет серии убийств после смерти. При возрождении игрокам достаточно сделать одно убийство, чтобы использовать последнюю награду.

Ошибка связана с полевой модификацией «Мёртвый груз». Она сохраняет серии убийств и возвращает его при следующем возрождении. Однако если модификация будет активна, когда игроку остаётся одно очко до последнего навыка, то этот счёт сохраняется на весь матч. После смерти достаточно сделать одно убийство, чтобы воспользоваться бонусом.

2 декабря должна была состояться интеграция Call of Duty: Vanguard с Warzone, но её перенесли на 8 декабря. Тогда в королевской битве появится новая карта «Кальдера» и стартует первый сезон с новыми режимами и оружием.

Call of Duty: Vanguard вышла 5 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. До понедельника, 22 ноября 21:00 мск, мультиплеер и зомби-режим шутера доступны бесплатно.