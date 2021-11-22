СМИ: Бобби Котик «рассмотрит» возможность ухода из Activision Blizzard

По данным издания WSJ, вечером 19 ноября состоялась экстренная встреча совета директоров Activision Blizzard с Бобби Котиком. На ней обсуждалось главное событие недели — скандал вокруг главы компании и его возможные решения.

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По информации инсайдеров, Котик действительно «рассмотрит» возможность ухода, если в самое ближайшее время он не исправит проблемы с дискриминацией и неподобающим поведением в компании. О каких-то сроках сообщено не было. Совет директоров отметил, что даже при улучшении ситуации часть сотрудников не будет удовлетворена, так как их прямое требование — уход главы компании. В ответ на это Котик извинился и признал, что первоначально отреагировал на обвинения не так, как должен был.

Также руководство компании провело встречу с самыми недовольными работниками и пообещало уже в скором времени создать «инклюзивную и благоприятную атмосферу в студиях». По данным WSJ, у совета директоров есть планы на создание отдельного подразделения, которое будет следить за улучшением обстановки в компании.

Скандал вокруг Бобби Котика начался летом 2021 года, однако набрал ход только в ноябре. Дело дошло до настоящей забастовки, а петицию об уходе главы компании подписало более 1300 человек. Котика обвиняют в дискриминации, поощрении домогательств и создании токсичной атмосферы в студиях.