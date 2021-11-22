Инсайдер: WB Games работает над игрой про Супермена

Инсайдер Джеймс Сигфилд нашёл упоминание неанонсированного проекта студии WB Games Montreal. В данный момент команда работает над Gotham Knights, однако в профиле художника компании говорится и о другой игре. Она находится в разработке как минимум полтора года.

Официальных данных о проекте нет. По данным Сигфилда, это может быть игра про Супермена. На это он намекал ещё летом. Именно Сигфилд рассказал о Gotham Knights раньше времени, так что информация инсайдера может оказаться правдивой.

В последний раз полноценная игра про Супермена выходила в 2006 году под названием Superman Returns. Она была приурочена к одноимённому фильма Брайана Сингера и получила прохладный приём: критики отмечали излишнюю аркадность проекта, простейшую боевую систему и слабый сюжет.

Также Кларк Кент появлялся в серии файтингов Injustice от создателей Mortal Kombat — там он выступает в роли одного из играбельных персонажей.