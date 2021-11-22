Battlefield 2042 стартовала хуже прошлой части серии в рознице Британии

Несмотря на отзывы игроков, Battlefield 2042 показала неплохой результат в первую неделю продаж британской розницы. Игра стартовала с третьей строчки, однако её продажи сильно просели по сравнению с прошлой частью серии Battlefield V — на целых 59%. Однако аналитики утверждают, что цифровые результаты проекта выросли, так что отталкиваться только от физических копий не стоит.
Первые два места на этой неделе заняли ремейки культовых игр Nintendo — Pokémon Brilliant Diamond и Pokémon Shining Pearl. Это крупнейшие релизы японской компании в Британии в 2021 году.
Тем временем продажи Call of Duty: Vanguard упали на 37%, однако шутер всё ещё удерживает четвёртую строчку чарта. На пятом месте расположилась FIFA 22. Благодаря «Чёрной пятнице» в топ-10 вернулась Far Cry 6 — её продажи подскочили на 180%. Assassin's Creed Valhalla также показала рост, однако заняла только 15-е место.
На этой неделе топ-10 полностью покинули Forza Horizon 5 и Jurassic World: Evolution 2. Они переместились во второй десяток по количеству проданных копий.
Британский чарт с 14 ноября по 21 ноября (позиция предыдущей недели):
- Pokémon Brilliant Diamond (новинка)
- Pokémon Shining Pearl (новинка)
- Battlefield 2042 (новинка)
- Call of Duty: Vanguard (1)
- FIFA 22 (2)
- «Человек-Паук: Майлз Моралес» (14)
- Mario Kart 8: Deluxe (5)
- Far Cry 6 (11)
- Набор Pokémon Brilliant Diamond & Shining Pearl (новинка)
- Just Dance 2022 (15)
Battlefield 2042 также доминирует в чартах Steam — cразу трём изданиям шутера удалось обойти всех конкурентов и забрать первые три места.
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