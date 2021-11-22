На GitHub нашли около тысячи файлов пользователей Firefox, но угроз это не несёт

На форуме хранения и совместной разработки IT-продуктов GitHub обнаружили более тысячи cookie-файлов пользователей браузера Mozilla Firefox. Об этом сообщило издание «Ъ». В теории, через чужие cookie-файлы злоумышленники могут заходить на сайты и овладевать аккаунтами пользователей, а также сбрасывать их пароли.

Новость уже приобрела массовый характер — Firefox пользуются около 4% россиян. Однако сайт Theregister выпустил опровержение. Оказалось, что те самые данные на GitHub выложили сами авторы контента. То есть данные обычных пользователей Firefox в безопасности, утверждает издание.

Это уже не первый «взлом» в этом месяце. Ранее инвестиционная компания Robinhood подверглась хакерской атаке. Злоумышленник украл данные более 5 млн пользователей платформы. Компания сообщила, что клиенты не понесли никаких финансовых потерь, а их банковские счета и номера социального страхования не были раскрыты.