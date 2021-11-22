На консолях Xbox теперь можно делиться ссылками на свои клипы и скриншоты

Для мобильного приложения Xbox Beta вышло тестовое обновление. Ранее в нём можно было скачать скриншот или клип, опубликовать его в ленте или отправить в личные сообщения другому пользователю Xbox. Теперь делиться контентом станет гораздо проще. Об этом рассказал пользователь Le Roi de ta mère на портале DTF.

С релизом последней версии появилась возможность копировать ссылку на материал — его сразу же может посмотреть любой желающий. Подписка Xbox Live для этого не потребуется.

Ранее Microsoft выпустила официальное обновление для своих консолей. В нём компания рассказала о внедрении новых фильтров. В первую очередь они предназначены для людей с недостатком цветового восприятия: теперь пользователи смогут играть в игры, которые ранее были им недоступны.