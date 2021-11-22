Фанат нарисовал идеальный новогодний скин для Тарана из Overwatch

Новый год всё ближе, а это значит, что совсем скоро в Overwatch появятся новые скины для персонажей. Однако энтузиаст под ником pennywiserat решил поделиться своим рождественским рисунком хомяка Тарана.

Как видно на рисунке, художник одел персонажа в снаряжение Санты-Клауса: включая бороду, шапку и красный костюм. Хэммонд сидит на своём механизированном роботе на санях, а за спиной у него мешок с подарками — он уже мчится разносить их под ёлки.

Сам робот отлично детализирован: в турелях у него новогодние сладости, сам он обёрнут в красный костюм, а в центре пестрит логотип с елью. Также он покрыт гирляндами, а на голове у него оленьи рога. При этом вместо взрывающегося шара — подарок.

Сама же Blizzard пока не рассказывала игрокам, что она готовит на праздники. Из-за ситуации с Бобби Котиком новогодний ивент вполне могут перенести.