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Battlefield 2077: популярный блогер разнёс Battlefield 2042 сравнительным роликом с багами

Battlefield 2077: популярный блогер разнёс Battlefield 2042 сравнительным роликом с багами
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Известный видеоблогер videogamedunkey выложил новое видео — оно посвящено Battlefield 2042. В нём автор сравнивает трейлеры проекта с финальным результатом.

Повторить самые крутые моменты из роликов разработчиков у dunkey не вышло. В первую очередь из-за обилия багов и проблем с загрузкой текстур. Пользователи в комментариях в шутку отметили, что ЕА не обманула, пообещав «абсолютно уникальный опыт Battlefield».

Battlefield 2042 вышла 19 ноября на ПК и консолях. В Steam проект вошёл в топ-10 худших игр за всю историю по отзывам пользователей. В данный момент шутер удерживает планку в 26% рекомендательных рецензий, однако многие из них положительны в крайне осторожной манере. Игроки рекомендуют купить проект «где-то через полгода и с большой скидкой».

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