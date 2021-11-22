Рейтинг «Свинки Пеппы» выше, чем у свежих GTA, Battlefield и Call of Duty вместе взятых

В октябре вышла «Мой Друг Свинка Пеппа». Детская игра, которую можно пройти за 60 минут, на удивление получила высокий рейтинг на Metacritic, а игроки буквально утопили её в оценках 10 из 10. К сожалению, подобным не могут похвастаться ни Battlefield 2042, ни Call of Duty: Vanguard и ни GTA: The Definitive Edition.

На данный момент у ПК-версии игры про Свинку Пеппу рейтинг составляет 8,8 из 10. На остальных платформах ситуация примерно такая же, чего не скажешь про другие осенние релизы.

Рейтинг новых Battlefield, Call of Duty и ремастеров GTA

Даже если совместить все оценки этих игр, им всё равно не догнать «Мой Друг Свинка Пеппа». Кто бы мог подумать, что когда-нибудь сложится такая ситуация. Как минимум часть оценок детской аркады накручена игроками ради веселья — и поэтому ей удалось добиться таких высоких рейтингов.

И Battlefield 2042, и Call of Duty: Vanguard, и GTA: The Definitive Edition получили много критики от игроков. Разработчики уже исправляют свои игры, но вряд ли это поможет исправить их положение.