Рейтинг «Свинки Пеппы» выше, чем у свежих GTA, Battlefield и Call of Duty вместе взятых

В октябре вышла «Мой Друг Свинка Пеппа». Детская игра, которую можно пройти за 60 минут, на удивление получила высокий рейтинг на Metacritic, а игроки буквально утопили её в оценках 10 из 10. К сожалению, подобным не могут похвастаться ни Battlefield 2042, ни Call of Duty: Vanguard и ни GTA: The Definitive Edition.
На данный момент у ПК-версии игры про Свинку Пеппу рейтинг составляет 8,8 из 10. На остальных платформах ситуация примерно такая же, чего не скажешь про другие осенние релизы.
Рейтинг новых Battlefield, Call of Duty и ремастеров GTA
- Battlefield 2042 (ПК) — 2,3 из 10
- Call of Duty: Vanguard (ПК) — 3,7 из 10
- GTA: The Definitive Edition — 0,5 из 10
Даже если совместить все оценки этих игр, им всё равно не догнать «Мой Друг Свинка Пеппа». Кто бы мог подумать, что когда-нибудь сложится такая ситуация. Как минимум часть оценок детской аркады накручена игроками ради веселья — и поэтому ей удалось добиться таких высоких рейтингов.
И Battlefield 2042, и Call of Duty: Vanguard, и GTA: The Definitive Edition получили много критики от игроков. Разработчики уже исправляют свои игры, но вряд ли это поможет исправить их положение.
- 22 ноября 2021
-
13:39
-
13:01
-
12:56
-
12:41
-
12:30
-
11:54
-
11:51
-
11:32
-
10:49
-
10:43
-
10:03
-
09:21
-
08:58
-
08:30
- 21 ноября 2021
-
20:35
-
20:20
-
18:35
-
17:55
-
17:19
-
17:02
-
16:53
-
15:41
-
15:00
-
14:33
-
13:35
-
13:00
-
12:32
- 20 ноября 2021
-
19:53
-
18:27
-
17:36
-
16:14
-
15:15
-
13:57
-
13:24
-
12:34