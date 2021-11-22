Фермерство захватит вас с головой: релизный трейлер Farming Simulator 22
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Студия Giants Software выпустила релизный трейлер симулятора фермера под названием Farming Simulator 22. В нём разработчики рассказали историю человека, который как-то решил сыграть в их проект и погрузился в него с головой. Он собрал своих друзей, и они построили целую фермерскую империю.
Игра уже доступна для покупки на ПК и консолях. В этом году создатели добавили несколько новых агрокультур, улучшили графику и звук, добавили кроссплатформенный мультиплеер и поддержку модификаций.
- ПК (Steam) — 1999 рублей;
- PlayStation — 3579 рублей;
- Xbox — $ 49,99 (3800 рублей).
Ранее известный видеоблогер videogamedunkey выложил новое видео — оно посвящено Battlefield 2042. В нём автор сравнивает трейлеры проекта с финальным результатом.
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