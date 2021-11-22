GTA: San Andreas — самый плохой и сломанный ремастер, считают эксперты Digital Foundry

Эксперты Digital Foundry внимательно изучили GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Совсем недавно они технически обозревали GTA III, а на этих выходных они выпустили новый ролик, посвящённый переизданиям GTA: Vice City и GTA: San Andreas.
По мнению экспертов, ремастер San Andreas получился самым сломанным в трилогии. Это неудивительно, ведь это самая комплексная игра в сборнике. Однако авторы видео всё равно недоумевают, как у разработчиков из Grove Street Games получилось выпустить настолько сырой продукт.
Даже несмотря на общие элементы, включая одинаковые пост-эффекты дождя и некоторые графические технологии, именно в San Andreas производительность падает на всех консолях, постоянно возникают баги с коллизиями, машины увеличиваются при езде влево-вправо, а сохранения удаляются при вылетах из игры.
Также эксперты отметили, что хоть разработчики и увеличили дальность прорисовки, но из-за отсутствия тумана и дымки игрок видит абсолютно всю карту с любого высокого здания. По их мнению, это убивает всю «атмосферу безграничности» мира, которую фанаты ощущали в далёком 2004 году.
В конце ролика авторы усомнились, что Grove Street Games удастся исправить все проблемы трилогии, однако при должном старании из GTA: The Trilogy — The Definitive Edition может получиться отличный ремастер, ведь в целом графически трилогия выглядит вполне неплохо, хоть и уже без должной атмосферы.
Ранее для GTA: The Trilogy вышел первый патч. Пользователи отметили, что далеко не все ошибки из указанных разработчиками были исправлены.
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