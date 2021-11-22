Появилось три новых постера «Матрицы: Воскрешение» с Нео и Тринити
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В сети уже появляются рекламные материалы «Матрицы: Воскрешение». За последние несколько дней Warner Bros. выпустила три свежих постера блокбастера.
На каждом из них изображены Нео и Тринити, притом сами постеры по духу напоминают оригинальную трилогию. На одном из них герои стоят на фоне знакомого цифрового дождя. На двух нанесена надпись «Вернуться к источнику», что отсылает к сюжету ленты, в ходе которого персонажи вновь попадут в мир «Матрицы» и встретятся с его опасностями.
Режиссёром блокбастера выступила Лана Вачовски. В главных ролях: Киану Ривз (Нео), Кэрри-Энн Мосс (Тринити), Яхья Абдул-Матин 2 (Морфеус) и другие. Фильм получил рейтинг «18+», ожидаются сцены насилия и нецензурная лексика. В России лента стартует с 16 декабря.
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