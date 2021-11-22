В World of Tanks возвращается «Толстопард»

Разработчики World of Tanks анонсировали возвращение танка VK 28.01 MIT 10,5 CM L/28, более известного как «Толстопард». Авторы рассказали, за что игроки полюбили этот танк.

Его любили за весёлое орудие, превосходный обзор и удивительное сочетание массы и скорости. Попадал и тем более пробивал он нечасто. Иногда, время от времени.



Но у VK 28.01 всегда был козырь — таран. Ведь «Толстопард» не просто лёгкий танк. Это тяжёлый лёгкий танк. Отделять его орудие от массивного корпуса никак нельзя. Это его знаменитая двоечка. Выстрел — коронный, таран — похоронный. Дуплет покруче этих ваших СТ-II.

По словам разработчиков, при должном умении игрока танк способен наносить более 400 единиц урона. Он разгоняется вплоть до 64 км/ч, везёт боекомплект в количестве 42 штук и прочность в 680 единиц. Подробнее о технике можно почитать на специальной странице.

Характеристики «Толстопарда»

«Толстопард» уже доступен на всех серверах World of Tanks. Ранее в игру вернулась акция «Счастливая карта» — можно получить премиум технику, различные стили и оборудование.