В World of Tanks возвращается «Толстопард»
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Разработчики World of Tanks анонсировали возвращение танка VK 28.01 MIT 10,5 CM L/28, более известного как «Толстопард». Авторы рассказали, за что игроки полюбили этот танк.
Его любили за весёлое орудие, превосходный обзор и удивительное сочетание массы и скорости. Попадал и тем более пробивал он нечасто. Иногда, время от времени.
Но у VK 28.01 всегда был козырь — таран. Ведь «Толстопард» не просто лёгкий танк. Это тяжёлый лёгкий танк. Отделять его орудие от массивного корпуса никак нельзя. Это его знаменитая двоечка. Выстрел — коронный, таран — похоронный. Дуплет покруче этих ваших СТ-II.
По словам разработчиков, при должном умении игрока танк способен наносить более 400 единиц урона. Он разгоняется вплоть до 64 км/ч, везёт боекомплект в количестве 42 штук и прочность в 680 единиц. Подробнее о технике можно почитать на специальной странице.
Характеристики «Толстопарда»
«Толстопард» уже доступен на всех серверах World of Tanks. Ранее в игру вернулась акция «Счастливая карта» — можно получить премиум технику, различные стили и оборудование.
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