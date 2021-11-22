По «Бегущему по лезвию» выйдет сериал

Режиссёр Ридли Скотт выражал желание продолжить сюжет «Бегущего по лезвию», но не в формате фильма. 22 ноября стало известно, что в разработке находится сериал по франшизе.

Сериал во вселенной «Бегущего по лезвию» выйдет в 10 эпизодах, сценарий пилотной серии уже готов. Ранее в сети ходили слухи, что франшиза в сеттинге киберпанка продолжится в виде мультсериала или шоу, и теперь информация подтвердилась.

Также планируется выпустить сериал по «Чужому». Его разработка тоже началась, но находится на ранних этапах производства.

Ридли Скотт дополнил, что съёмочный процесс ленты Kitbag про Наполеона Бонапарта начнётся 15 января 2022 года. Главные роли в ленте сыграют Хоакин Феникс и Джоди Комер. Производством занимается Apple Studios.