В Sea of Thieves стартовало событие «Пир изобилия» с наградами

В пиратском экшене Sea of Thieves начался ивент «Пир изобилия». В нём игроки поучаствуют в праздновании Дня благодарения.

В то время года, когда жители далёких земель произносят слова благодарности, салаги хотят восславить изобилие, царящее в Sea of Thieves! Во время этого события активности будут сыпаться на вас как из рога изобилия — сначала нужно будет приготовиться к пиру, а потом как следует отпраздновать. Вас ждут особые тематические предметы и сезонные награды!

Разработчики подробнее рассказали о грядущих событиях. Для начала игрокам будут доступны подготовительные задания. Как только они будут пройдены, откроется доступ к полноценному празднованию ивента — оно начнётся 25 ноября.

Подготовительные задания можно выполнить и после начала праздника. За выполненные квесты игроки получат множество косметических предметов и других наград.

«Пир изобилия» продлится до 29 ноября. 24-го числа в экшене начнётся раздача предметов, вдохновлённых серией Halo.