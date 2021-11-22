«Матрицу: Воскрешение» могли отменить из-за коронавируса

Из-за коронавируса многим кинокомпаниям пришлось приостанавливать съёмки своих проектов и менять планы. С подобным столкнулась и «Матрица: Воскрешение», которая вообще могла не выйти.

Об этом рассказала Джессика Хенвик, роль которой в блокбастере пока неизвестна.

Ленту сняла Лана Вачовски, но из-за COVID-19 съёмки пришлось остановить на несколько месяцев. Из-за этого, рассказала Хенвик, Вачовски была подавлена и даже думала остановить съёмочный процесс навсегда. Постановщица шутила, что «Воскрешение» станет тем фильмом, который никто не увидит, но он всё равно войдёт в историю, поскольку это «Матрица».

22 ноября у ленты появилось три свежих постера, которые по стилю напоминают оригинальную трилогию. Премьера блокбастера состоится 16 декабря, а к главным ролям вновь вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.