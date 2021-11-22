Почему снижение графики в Battlefield 2042 не повышает FPS? Эксперт нашёл ответ

Оптимизация Battlefield 2042 на ПК остаётся для многих острым вопросом, особенно учитывая, что снижение настроек графики вообще не помогает — хоть на низких, хоть на высоких производительность остаётся примерно одинаковой.
Как выяснили эксперты Hardware Unboxed, шутер крайне неэффективно обращается с процессором. Именно поэтому даже топовые решения Intel и AMD на любой видеокарте не дают добиться стабильной производительности свыше 100 кадров в секунду.
При этом разрешить проблему затруднительно — если Battlefield 2042 начнёт лучше использовать ресурсы топовых процессоров, то пострадают более слабые.
Решение увеличить размах, да ещё и с ботами, вызывает большие проблемы с оптимизацией под слабое железо.
Как отмечает блогер, у игры хорошая оптимизация — низкая производительность продиктована использованием множества сложных технологий, которые сильно задействуют именно процессор. В итоге создатели игры пошли на компромисс — так, чтобы игра работала и на слабых, и на мощных CPU. Иначе играть бы смогли только владельцы топовых решений, что для такого дорогого блокбастера попросту невозможно.
Battlefield 2042 вышла 19 ноября — релиз оказался сложным, а многие поклонники критикуют DICE за принятые решения при производстве шутера. Сейчас рейтинг игры в Steam составляет всего 26%.
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