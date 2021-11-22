Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хидео Кодзима открывает студию Kojima Productions для создания кино, сериалов и музыки

Хидео Кодзима открывает студию Kojima Productions для создания кино, сериалов и музыки
Гейб Нь.элл и Хидео Кодзима
Комментарии

Хидео Кодзима и Kojima Productions идут в кино, сериалы и музыку. Теперь у известной японской фирмы появится новое подразделение, которое будет отвечать за фильмы, телевизионные шоу и музыку. Его откроют в Лос-Анджелесе.

Возглавит офис Райли Расселл, ранее проработавший почти 28 лет в PlayStation.

Цель — расширить осведомлённость о проектах, над которыми сейчас работает головной офис Kojima Productions, сделав их ещё большей частью массовой культуры.

Хотя офис находится в Лос-Анджелесе, Расселл планирует работать с талантами со всего мира и из любой индустрии. Им важно найти энтузиастов с горящими глазами.

Мы ищем новые пути развлечь и погрузить наших поклонников в постоянно меняющихся мир повествования.

На текущий момент студия Хидео Кодзимы выпустила одну игру в трёх изданиях — Death Stranding для PS4, затем версию для ПК, а недавно появился расширенный вариант для PS5.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021