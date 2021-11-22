Для Hitman 3 объявили план на 2022 года. А ещё это самая успешная часть серии
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Студия IO Interactive представила план по расширению Hitman 3 в течение 2022 года. Команда продолжит улучшать игру и создавать для неё новый контент — в том числе и сюжетный.
Вместе с анонсом авторы опубликовали специальный трейлер и поделились успехами трилогии World of Assassination.
- Суммарно в трилогию World of Assassination сыграли свыше 50 миллионов человек. Третья часть стала самой успешной в плане привлечения игроков.
- В 2022 году в ПК-версии появится трассировка лучей.
- В январе на ПК появится VR-версия Hitman. Подробности станут известны после 20 числа того же месяца.
- Новый режим под Elusive Target Arcade. Цели в нём всегда будут доступны для убийства, детали ожидаются позже.
- Весной 2022 года выйдет крупное обновление.
Hitman 3 вышла 20 января 2021 года на ПК и консолях.
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